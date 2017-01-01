Врио главы администрации Пермского района стал Владимир Ваганов
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Сегодня, 3 октября, в Земском собрании Пермского района состоялось первое пленарное заседание.
Как сообщил «Новому компаньону» глава Пермского района Александр Кузнецов, врио главы администрации Пермского района назначили Владимира Ваганова.
Напомним, Владимир Ваганов работал первым заместителем главы администрации Пермского района с 2010 года. Ранее должность главы администрации Пермского района занимал бывший краевой чиновник Владимир Цветов.
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