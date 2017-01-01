В Перми аренда однокомнатных квартир подорожала, но остаётся одной из самых доступных среди городов-миллионников

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За три последних месяца средняя ежемесячная ставка аренды однокомнатной квартиры выросла на 500 руб., но остаётся одной из самых низких среди городов-миллионников — 13 тыс. руб. (по итогам второго квартала составляла 12,5 тыс. руб.). Такие данные предоставили специалисты портала о недвижимости domofond.ru

Дешевле, чем в Перми, аренда только в Омске, Волгограде, Воронеже и Челябинске. Дороже аренда в остальных 11 миллионниках.



В среднем по России аренда стоит 16 тыс. руб., что аналогично показателю 2014 года.