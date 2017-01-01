Краевые власти проинспектировали ход строительства домов второй очереди ЖК «Любимов»

Твитнуть Поделиться Поделиться

ЖК "Любимов"

Фото: Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края

Первый зампред краевого правительства Михаил Сюткин, представители министерства строительства Пермского края проинспектировали ход строительства домов второй очереди ЖК «Любимов», в том числе домов на ул. Строителей, 10, 12 (подрядчик — АО «Стройтрансгаз»), ул. Дощеникова, 1, 3 и ул. Геннадия Братчикова, 2 (подрядчик — ООО ПСК «БОР»), которые должны быть завершены в этом году. О результатах поездки сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Представители АО «КРПК», которое является заказчиком строительства домов на правобережье Березников, доложили о ходе работ. Дом на ул. Строителей, 12 находится в высокой степени готовности: выполнен монтаж каркаса, внешних и внутренних стен и кровли, завершаются остекление лоджий, установка окон и дверей, штукатурные работы; ведутся работы по благоустройству территории. Завершается строительство каркаса здания на ул. Строителей, 10, возводятся наружные и внутренние стены дома, лифтовые шахты, начаты штукатурные работы. Завершается возведение каркасов домов на ул. Дощеникова, 1 и ул. Дощеникова, 3, ведётся строительство лестниц, кладка внешних и внутренних стен, остекление.



Как сообщили представители подрядчиков, на данный момент на этих пяти объектах заняты в общей сложности порядка 400 человек. Работы ведутся достаточно активно, однако очевидно, что есть отставания от утверждённых графиков.

Михаил Сюткин поручил руководству АО «КРПК» тщательнее контролировать подрядчиков, основная задача которых — активизироваться, постараться уложиться в поставленные сроки и завершить строительные работы на объектах в этом году.

Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства Пермского края:

— При этом особое внимание необходимо уделять качеству работ. Важно реально оценивать потенциал подрядчиков, держать будущих владельцев квартир в курсе ситуации. В случае если сроки передачи объектов будут переносить, Корпорация развития должна заранее информировать жителей об этом.

На текущий момент в микрорайоне возведено 12 домов жилого комплекса, около 5 тыс. человек переехали в новые квартиры. Продолжается строительство 13 домов второй очереди, ведётся строительство школы, детского сада и ФОКа.