Продолжение «Последнего богатыря» снимут в Пермском крае

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Креативный продюсер кинокомпании Disney в России режиссёр Владимир Грамматиков рассказал, что часть продолжения кинохита «Последний богатырь» будет снята в Пермском крае.

В интервью «Российской газете» он сообщил, что часть действия сюжета будет происходить зимой и именно его будут снимать в Прикамье:

«Теперь в нашей сказке появится зима. В декабре группа поедет в Пермский край, там нашли сказочной красоты скалы. До Нового года завершим съёмочный период», — отметил Грамматиков.

По его словам, премьера должна состояться в конце 2020 года.



Отметим, что «Последний богатырь» неожиданно стал настоящим кинособытием конца 2017 года. Сказка, в которой собираются герои различных мифических и сказочных сюжетов России в вымышленной стране Белогорье, собрала в отечественном прокате более 1,7 млрд руб., что является одним из топовых показателей последних лет. В кинотеатрах картину посмотрели более 7 млн зрителей, что большая редкость для российских кинокартин.



Владимир Грамматиков более известен как режиссёр (хотя в проекте «Последний богатырь» он выступает именно как креативный продюссер Disney, режиссёром остаётся Дмитрий Дьяченко). В качестве режиссёра его самая известная работа — «Усатый нянь», в качестве продюсера — «Приходи на меня посмотреть».

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