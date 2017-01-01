Максим Решетников поручил формировать комплексные предложения пермских предприятий для «Газпрома»
Сегодня, 3 октября, губернатор Пермского края Максим Решетников совершил обход стенда Пермского края на Петербургском международном газовом форуме, встретился с делегацией промышленников. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.
Главе региона представили продукцию, которую ранее ещё не презентовали для использования на объектах ПАО «Газпром». Максим Решетников поинтересовался, как идёт процесс сертификации новой продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и адаптация разработок для других предприятий топливно-энергетического комплекса.
Для эффективного выстраивания взаимодействия с «Газпромом» губернатор поручил краевому министерству промышленности, предпринимательства и торговли регулярно организовывать встречи предприятий, участвующих в промкооперации, обсуждать возникающие вопросы и направлять в корпорацию уже комплексные предложения.
Глава региона ознакомился с новой разработкой ООО «НПП «Стэлспроммаш»» — шаровым краном с уплотнением «металл по металлу», созданным специально для опытно-промышленных испытаний на объектах «Газпрома», и осмотрел полиэтиленовую армированную трубу ANACONDA для строительства подземных трубопроводов, газопроводов и нефтепроводов. Как утверждает производитель — ООО «Технология композитов», данные трубы имеют ряд преимуществ перед металлическими, которые традиционно используются в промышленности. В частности, они устойчивы к коррозии, более гибки, быстрее монтируются, обладают стабильной формой и небольшим весом. Это позволяет монтировать их вручную, без применения тяжёлой техники.
Ещё одна разработка пермских предприятий — кнопка S-Point SOS производства ООО «ЭРИС», которая служит для подачи сигнала об опасности жизни и здоровью сотрудников даже при недоступности других видов связи. Как утверждают создатели кнопки, она позволяет вовремя отреагировать и предотвратить наступление чрезвычайной ситуации на производственном объекте, сохранить жизнь и здоровье людей.
Помимо инновационных разработок Максиму Решетникову презентовали интерактивную карту объектов предприятий топливно-энергетического комплекса — мобильное приложение, содержащее наглядную информацию с географией поставок продукции предприятий Пермского края на объекты холдинга, а также сведения по объёмам производства данной продукции. В общей сложности карта включает предприятия, расположенные в более чем 80 регионах страны. При этом по каждому объекту предусмотрена информация о пермских поставщиках, объёмах поставок за последние три года, а также 3D-модели оборудования. Предполагается, что такая форма презентации может быть использована и для других корпораций и отраслей — например, аналогичную карту можно сделать по развитию туризма в регионе.
Ранее сообщалось, что на стенде Пермского края представлена продукция 16 компаний и порядка 30 решений для нужд ПАО «Газпром». Наряду с отдельными экспонатами на стенде представлены и комплексные решения для использования их на объектах «Газпрома». Общий объём реализуемой продукции для нужд ПАО «Газпром» в 2019 году составил порядка 18,7 млрд руб.