В районе ДКЖ на автобус упало дерево



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Фото: «Мой город Пермь»

В Перми в районе ДКЖ, на перекрёстке ул. Углеуральской и ул. Фридриха Энгельса, на автобус маршрута №66 упало дерево. Авария произошла 3 октября примерно в 10 утра.

Как уточнили в департаменте транспорта, дерево упало во время сильного дождя, пострадавших нет. Дерево убрано, движение на участке восстановлено.

По сообщениям очевидцев, дерево упало на кабину водителя.

«Эта ситуация подтверждает необходимость плановой замены аварийных деревьев, представляющих опасность для людей. Ежегодно в рамках осенней озеленительной кампании районные администрации не только высаживают молодые деревья, но и кронируют старые ветви и убирают аварийные деревья», - отметили в пресс-службе горадминистрации.

И добавили, что заблаговременное удаление старовозрастных деревьев позволит избежать подобных ситуаций.



