Тренерский штаб ФК «Звезда» пополнился бронзовым призёром Универсиады



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Фото: пресс-служба ФК «Звезда»

Старшим тренером пермского футбольного клуба «Звезда» стал 46-летний Арнольд Слабодич, который ранее входил в тренерский штаб челнинского «КамАЗа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В качестве действующего игрока заметную роль сыграл в «Нефтехимике», за который сыграл почти 200 матчей и забил 40 голов. Наивысшее достижение Слабодича как игрока — бронзовая медаль Универсиады-95 в японской Фукуоке.



После окончание карьеры входил в тренерские штабы «Газовика», «Ротора», «КамАЗа».



Напомним, на это неделе тренерский штаб «Звезды» покинул Равиль Сабитов, который согласился стать частью штаба команды РПЛ «Ахмат».

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