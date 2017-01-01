Тренерский штаб ФК «Звезда» пополнился бронзовым призёром Универсиады
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Старшим тренером пермского футбольного клуба «Звезда» стал 46-летний Арнольд Слабодич, который ранее входил в тренерский штаб челнинского «КамАЗа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В качестве действующего игрока заметную роль сыграл в «Нефтехимике», за который сыграл почти 200 матчей и забил 40 голов. Наивысшее достижение Слабодича как игрока — бронзовая медаль Универсиады-95 в японской Фукуоке.
После окончание карьеры входил в тренерские штабы «Газовика», «Ротора», «КамАЗа».
Напомним, на это неделе тренерский штаб «Звезды» покинул Равиль Сабитов, который согласился стать частью штаба команды РПЛ «Ахмат».
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