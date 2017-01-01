Пермячка стала главным архитектором Кургана



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Фото с сайта администрации Кургана

Начальником управления архитектуры и градостроительства, главным архитектором департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана с 1 октября стала Анна Алексейчук.

Она родилась в 1980 году в Перми, училась в лицее №1. Затем переехала в Москву учиться в Российской академии живописи, ваяния и зодчества по специальности «Архитектура».



С 2014 по 2017 год была руководителем проектного отдела в ООО «Столичная проектная компания». Затем преподавала историю искусств в Пермском государственном аграрно-технологическом университете имени академика Д. Н. Прянишникова. С 2018 года работала консультантом-архитектором в ООО «МонолитКомплект» в Москве.