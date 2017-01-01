В ЗС внесли законопроект об освобождении многодетных малоимущих семей от платы за вывоз ТКО В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2020 года

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Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края внёс в краевой парламент законопроект, который меняет условия предоставления ряда мер социальной поддержки. Речь идёт об оплате жилого помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан, о предоставлении путёвок на оздоровление для работников бюджетной сферы и о критериях нуждаемости для проживающих в сельской местности.

В частности, предлагается освободить с 1 января 2020 года до 31 декабря 2022 года многодетные малоимущие семьи от платы за услуги по вывозу ТКО. Согласно пояснительной записке, изменения коснутся 12 205 семей, или более 60 тыс. человек.

Также авторы законопроекта хотят установить компенсацию в размере 50% от расходов за обращение с твёрдыми коммунальными отходами для ветеранов труда, реабилитированных лиц, пенсионеров с большим страховым стажем и лиц, пострадавших от политических репрессий. Сейчас этим категориям предоставляется денежная компенсация на оплату коммунальных услуг в размере 417 руб. В случае если 50% расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают размер ежемесячной компенсации, гражданину гарантируется дополнительная компенсация, равная разнице между 50% расходов на коммунальные услуги и ежемесячной компенсацией.

Для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, предлагается продлить срок действия социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг до 2022 года. Однако сейчас эту меру социальной поддержки предлагается предоставлять с учётом критерия нуждаемости. Поэтому компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг будут получать лишь те бюджетники, которые проживают и работают в сельской местности, чей ежемесячный доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума.

Ещё авторы законопроекта хотят ввести «переходный период» для многодетный семей, которые перестали быть малоимущими. То есть семьи, чей среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума на не более чем на 10%, смогут пользоваться прежними льготами ещё 12 месяцев. Воспользоваться правом будет возможно однократно и в случае если семья пользовалась мерами социальной поддержки в течении предшествующих шести месяцев. Предлагаемая мера устанавливается на срок до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба краевого парламента.

В случае принятия законопроекта все предлагаемые изменения вступят в силу с 1 января 2020 года, за исключением мер поддержки для граждан сельской местности, изменения по которым вступят в силу с 1 мая 2020 года.