«МегаФон» заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Оператор первым на телеком-рынке заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment — одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. О соглашении сообщает пресс-служба компании.

Пермяки уже могут приобрести девять продуктов на новом портале «МегаФон Игры»: карты и ключи к играм, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft.

Продукт привлечёт к оператору новую аудиторию, в этом уверены эксперты отрасли, а выход на рынок мультимедийного и развлекательного контента признают логичным шагом.

Иван Кущ, телком-эксперт, главный редактор интернет-проектов «Будь мобильным»:

— Сотрудничество «МегаФона» с Blizzard и запуск нового развлекательного проекта для геймеров с доступом к самым популярным в мире играм позволит привлечь внимание самой широкой аудитории, получить новых клиентов, а также укрепить лояльность за счёт широкого спектра продуктов, включая популярнейшие игры для десктопов, лэптопов и мобильных устройств.

Все покупки пользователи «МегаФон Игры» смогут оплатить со счёта своего мобильного телефона, а на цифровые копии популярных игр World of Warcraft будут предоставлены специальные скидки. В рамках стратегического сотрудничества «МегаФон» обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах — Hearthstone®.

В «МегаФоне» отмечают, что таких историй на российском телеком-рынке ещё не было, а доступ к качественному игровому контенту, современный и удобный способ оплаты со счёта своего телефона сделают сервис полезным и востребованным в стране.

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