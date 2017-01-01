Количество хостелов в Перми сократилось на 10% Но представители рынка не связывают это с изменениями федерального законодательства

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Фото: Константин Долгановский

Пермь лидирует среди крупных городов России по количеству закрывшихся хостелов. По данным исследования компании 2gis, с марта в Перми количество хостелов сократилось на 10%. Далее следуют Ростов-на-Дону (на 8%), Красноярск (7%) и Екатеринбург (6%).

Хотя в российских городах общее количество хостелов выросло на 4% (до 1,76 тыс. хостелов, год назад рост составлял 12%).



Снижение динамики связано с поправками в Жилищный кодекс, действующими с 1 октября и запрещающими оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов.



Тем не менее на сегодняшний день, по данным 2gis, в Перми расположены 39 хостелов, а в марте их было 38.



Представители хостелов отметили, что, по их информации, в Перми точно не стало больше хостелов. А возможные закрытия они связывают не с действием поправок в Жилищный кодекс, а с отсутствием стабильного потока клиентов, так как Пермь не является туристическим городом. По их мнению, хостелы закрываются исключительно по экономическим причинам, а не законодательным, так как в Перми практически нет хостелов в жилых помещениях, подпадающих под поправки.