В семинаре по адаптации детей-аутистов приняли участие более 1 тыс. человек

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Нижнем Новгороде состоялся обучающий семинар по социальной адаптации детей с расстройством аутистического спектра. Педагоги и медики, сотрудники социальной сферы и НКО, работающие с людьми с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, прошли дополнительное обучение, ознакомившись с различными методиками социальной адаптации, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Это — часть общественного проекта ПФО, который направлен на максимально раннее выявление и сопровождение людей с особенностями ментального развития.

Семинар проводил руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», член правления Международной ассоциации Autism Europe, член Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), член экспертного совета Министерства просвещения РФ по вопросам комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Игорь Шпицберг.

Повышение профессиональных компетенций специалистов в различных сферах деятельности, которые оказывают помощь людям с аутизмом, имеет первостепенное значение.

Система, которая внедряется центром, включает в себя межведомственную работу специалистов всех отраслей, и этот комплексный подход уникален не только для России, но и для всего мира.

«Мы предлагаем свой почти 30-летний положительный опыт по разработке и внедрению эффективных технологий работы с людьми с аутизмом и их близким окружением. И очень рады, что такая система заработала в Нижегородской области. Успех нашей работы зависит от объединения усилий всего профессионального сообщества», — сказал Игорь Шпицберг.

Мероприятие организовано правительством Нижегородской области совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» (Москва).

Общественный проект, направленный на максимально раннее выявление и сопровождение людей с особенностями ментального развития, инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Он подразумевает создание на базе Приволжского исследовательского медицинского университета окружного центра по координации действий государственных ресурсных центров, образовательных, медицинских организаций и некоммерческих партнёрств для помощи детям и взрослым с особенностями ментального развития.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество детей с аутизмом в мире стремительно растёт. На сегодняшний день каждый 160-й ребенок в мире имеет данное нарушение. Человек с аутизмом, если специально не заниматься его развитием, может остаться неречевым, замкнутым в собственный мир, не имеющим возможности общения с другими людьми. В Пермском крае около 600 детей-аутистов.

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