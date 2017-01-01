«Единая Россия» обсуждает закрытие питейных заведений в жилых домах

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В среду, 2 октября, на площадке регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае состоялся круглый стол, посвящённый теме регулирования работы питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и придомовых территориях.

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной думы Игорь Сапко и Игорь Шубин, заместитель секретаря регионального отделения партии по политическому планированию и проектной работе, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, руководитель общественной организации «Трезвая Россия» в Пермском крае Виталий Огорельцев, заместитель министра, начальник управления потребительского рынка и лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислав Тонков, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Пермского края, врач-нарколог Лариса Юркова, представители общественности, проектов «ЕР», Пермской ТПП и уполномоченного по правам предпринимателей, другие приглашённые лица.

Игорь Сапко отметил, что 24 сентября Госдума приняла в первом чтении закон, регулирующий работу питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и придомовых территориях. Сейчас думцы активно работают с предложениями в регионах, в том числе и на площадках «Единой России».

«Законопроект имеет огромное социальное значение, он инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан. Рассматриваемая инициатива возвращает регионам полномочия по борьбе с «наливайками». Региональные органы власти, в случае окончательного принятия законопроекта, будут наделены правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях с учетом мнения жителей многоквартирных домов» , — сказал парламентарий.

Как подчеркнул Игорь Шубин, принятый закон будет носить рамочный характер и вся полнота решения по данному вопросу будет передаваться в регионы.

Игорь Шубин, депутат Государственной думы РФ:

— Важно, что данный закон также будет регулировать порядок сбора возражений жителей домов, в которых размещены питейные заведения, к примеру, количество подписей, необходимых для разрешения на работу такого заведения в многоквартирном доме.

По словам заместителя министра, начальника управления потребительского рынка и лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислава Тонкова, сегодня немало случаев, когда лицензии на продажу алкоголя получают заведения псевдообщепита, называемые в народе «наливайками». «Устанавливается столик и два стула, и это выдаётся за кафе или закусочную. Последствия от их работы видят жители», — говорит замминистра. По словам Владислава Тонкова, необходимо оградить жителей от таких вот заведений, чему и должен способствовать данный закон.

По словам вице-президента Пермской ТПП Елены Гилязовой, в работе с данным законопроектом важно не навредить добросовестным предпринимателям, работающим в сфере общественного питания, и учесть специфику малых городов и сёл Прикамья. «Это в Перми у предпринимателя есть выбор встроенных и отдельно стоящих помещений для торговли, а в отделённых посёлках буфет в двухэтажном доме может быть единственным заведением общепита», — подчёркивает Елена Гилязова.

О том, какой вред наносит алкоголь нашему обществу, о тенденциях работы в данном направлении в современной медицине в Пермском крае рассказала врач-нарколог Лариса Юркова. Она озвучила актуальную статистику, согласно которой, несмотря на снижение в последние годы количества больных алкоголизмом, количество отравлений алкоголем в Прикамье по-прежнему превышает среднероссийские показатели в этой статистике.

О работе общественников по пропаганде здорового образа жизни рассказали региональный координатор проекта «Трезвая Россия» в Пермском крае Виталий Огорельцев и общественник Андрей Коротин.

В завершение круглого стола заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края Ирина Шевчук рассказала об инициативе по сбору подписей в поддержку закона об ограничении работы питейных заведений, так называемых «наливаек», расположенных на первых этажах многоквартирных домов и придомовых территориях. По словам Ирины Шевчук, сегодня свою подпись можно оставить как на улицах Перми, где их собирают активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Трезвой России», так и онлайн, в социальных сетях либо пройдя опрос на сайте регионального отделения партии. Сбор подписей продлится до 18 октября.

Юрий Уткин, заместитель секретаря регионального отделения партии по политическому планированию и проектной работе, председатель Пермской городской думы:

— Сегодня нужно дать всем экспертам высказаться и найти необходимый компромисс: не дать закрыть те предприятия малого бизнеса, которые уже не первый год добросовестно работают, но в силу разных ограничительных мер могут попасть под закрытие. Важно также навести порядок в данной сфере — сегодня целый набор нормативных актов не работают должным образом не только в Перми, крае, но и в стране. И самое главное — это инструмент для достижения важной цели — ограничения доступа к алкоголю детей и подрастающего поколения.

С принятием закона о запрете «наливаек» «Единая Россия» продолжит работу по этому направлению в рамках проекта «Народный контроль».