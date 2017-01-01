В Перми покажут шедевры кремлёвских мастерских

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пермская государственная художественная галерея

Выставка «Шедевры кремлёвских мастерских» (6+) откроется 19 октября в Пермской художественной галерее. Она рассказывает о придворных мастерских, игравших важнейшую роль в культурной и художественной жизни России в XVII веке, сообщают в галерее.

Уникальные памятники из собрания Музеев Московского Кремля знакомят посетителей с разнообразной деятельностью кремлёвских мастерских, охватывающей почти все стороны жизни царского двора.

На выставке представлены 63 экспоната, раскрывающие разнообразие деятельности кремлёвских мастерских в XVII столетии и отражающие уникальность, мемориальную ценность и стилистическое богатство собрания Музеев Московского Кремля.

Экспозиция состоит из нескольких разделов, посвящённых отдельным мастерским. Такое деление помогает раскрыть особенности каждой из мастерских и при этом показать активное взаимодействие между ними, проявившееся в совместном сотрудничестве мастеров разных специальностей. В XVII веке искусство перестаёт быть анонимным. Благодаря документальным источникам и подписным произведениям известны имена многих мастеров, трудившихся в кремлёвских мастерских.

Иконная палата, с 1640-х годов присоединённая к Оружейной палате, занимала ведущее положение в формировании искусства XVII века. Школой царских изографов были разработаны и внедрены новаторские методы и приёмы, определившие новый столичный стиль. Сфера деятельности придворных мастеров была разнообразна — от росписей храмов до книжных миниатюр, от произведений иконописи до декоративного оформления мебели и игрушек. Большинство икон, представленных на выставке, являются работами жалованных иконописцев Оружейной палаты. Среди них произведения ведущих мастеров — иконы «Феодор Стратилат» 1676 года Симона Ушакова и «Николай Чудотворец» 1669 года Фёдора Зубова.

Царицына, Мастерская и Постельная палаты ведали обслуживанием личных нужд и покоев царской семьи, а также созданием предметов богослужебного облачения. Искусные мастерицы вышивали «золотом и серебром и шелками, с каменьями и с жемчугом». Экспонируемые на выставке предметы церковного облачения — митра и палица с изображением «Распятия» — являются замечательными примерами работы царицыных швей 1680-х годов.

Драгоценную посуду, церковную утварь и оклады икон изготавливали в Серебряной и Золотой палатах, где работали мастера-ювелиры различных специальностей, выполнявшие заказы царского и патриаршего дворов. Серебряные ковши с изображениями двуглавого орла и надписями московские цари, как правило, жаловали за службу своим поданным. Большинство предметов церковного серебра предназначалось для царских вкладов в различные храмы и монастыри, как, например, напрестольное Евангелие в драгоценном окладе 1676 года или серебряные с чернью дискос и звездица 1697 года.

Конюшенный приказ ведал царскими конюшнями, драгоценными сбруями и упряжью, каретами и санями, а также занимался организацией царских охот, парадов и смотров войск. На выставке представлены предметы конского убранства, в XVII веке хранившиеся в Конюшенной казне, как и парадная униформа того времени — бархатные кафтаны с вышитыми на груди двуглавыми орлами.

В Оружейной палате, ставшей в XVII столетии главным художественным центром, изготавливали и хранили оружие. Демонстрируемые на выставке предметы — сабля, палаш, кончар, карабин, пищаль и пистолеты — являются выдающимися памятниками русского парадного клинкового и огнестрельного оружия. В царствование Михаила Фёдоровича был изготовлен посольский топор, служивший парадным оружием рынд — телохранителей и оруженосцев русских царей. Особое место в придворном церемониале того времени занимал саадак — комплект вооружения лучника, состоящий из налуча для лука и колчана для стрел.

Заключительный раздел выставки посвящён боярину и оружничьему, руководителю Оружейной палаты Богдану Матвеевичу Хитрово, при котором кремлёвские мастерские достигли своего расцвета.

Экспонаты выставки «Шедевры кремлевских мастерских»

Фото: Пермская государственная художественная галерея