Осуждён мастер, по вине которого погиб аппаратчик Пермской химической компании



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Кировский районный суд Перми приговорил к году ограничения свободы мастера ООО «Пермская химическая компания».

Суд посчитал, что мастер, «будучи обязанным осуществлять работу первой ступени контроля по охране труда, выявлять нарушения по охране труда и принимать меры к нарушителям», допустил к выполнению газоопасных работ аппаратчика завода Руслана Тельнева в неисправном противогазе.



ЧП произошло в ночь с 3 на 4 августа 2018 года. Тельнев получил «острое ингаляционное отравление фторорганическими соединениями с развитием множественных осложнений и полиорганной недостаточности».



Рабочему стало плохо после смены, его госпитализировали, но спустя две недели он умер в краевой клинической больнице.