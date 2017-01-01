Стала известная программа Международного фестиваля органной музыки Фестиваль присоединится к всероссийской Ночи искусств

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Как сообщили «Новому компаньону» в Пермской краевой филармонии, очередной, 14-й, Международный фестиваль органной музыки пройдёт в Перми 1—6 ноября. В его программе примут участие исполнители из России, Франции, Германии, Финляндии, Японии, Польши и Австрии.

На открытии фестиваля 1 ноября выступит органист собора Нотр-Дам в Страсбурге Дамьен Симон. В программе концерта — произведения Луи Маршана, Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Шарля-Мари Видора, Жана Алена.

2 ноября инструментальное трио из Германии в составе Николая Гершака (орган), Беньямина Энгеля (саксофон) и Харальда Вайсхаупта (ударные) даст концерт лёгкой классики и джаза в обработке для органа и саксофона. В программе — популярные произведения Иоганна Себастьяна Баха, Эйтора Вилла-Лобоса, Астора Пьяццолы, а также музыка из фильмов.

3 ноября органный фестиваль присоединяется к всероссийской акции «Ночь искусств». Запланированы целых два вечерних концерта. На первом, в 18:00, орган будет звучать в дуэте с японской бамбуковой флейтой сякухати, продолжая знаменитую традицию фестиваля приглашать исполнителей на редких этнических инструментах. Будут исполнены как классические произведения для органа, так и музыка современных японских композиторов и народные мелодии.

Позже, в 21:00, этническую тему продолжит программа «Песни суоми» в исполнении органистки Юлии Глазковой из Санкт-Петербурга и финской певицы Юлии Ковригиной-Фамба. Будет звучать музыка Яна Сибелиуса и других финских композиторов, но не только.

4 ноября, в День народного единства, вечерний концерт будет посвящён музыке барокко. С произведениями Баха, Генделя, Вивальди и Порпоры выступят польский органист Богдан Нарлох, барочный консорт Tempo Restauro (Москва) и солисты Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Концертная сюита из оперы Николы Порпоры «Узнанная Семирамида» будет исполнена впервые в России.

Тему камерной светской музыки продолжит вечер «При свечах» 5 ноября. Немецкий органист Мартин Штефан и солист Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Владимир Миллер (бас-профундо) исполнят музыку Моцарта, Шуберта, Брамса, Листа и других композиторов.

На закрытии фестиваля 6 ноября вокальный ансамбль Intrada (Москва) выступит с органистом из Австрии Романом Хаузером. В программе — музыка Баха, Монтеверди и других старинных европейских композиторов, а также духовные сочинения русского композитора XVII века Василия Титова. Расшифровки записей Титова были сделаны специально для ансамбля Intrada.

Как всегда, в программе органного фестиваля — несколько концертов для детей: органная история по повести Эриха Кестнера «Конференция зверей», «Кот в сапогах на новый лад» по мотивам сказки братьев Гримм, выездной концерт в детской больнице «Книга-гала». 3 ноября на дневном (в 14:00) концерте солисты Пермской филармонии Евгения Камянская (орган) и Маргарита Соснер (сопрано) выступят вместе с начинающими музыкантами — лучшими воспитанниками музыкальных школ и колледжей.

Все концерты XIV Международного фестиваля органной музыки предназначены для зрителей 6 +.