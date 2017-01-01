В Пермском крае почти тысяча сирот сможет претендовать на получение сертификатов на приобретение жилья

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

1 октября на Совете глав муниципальных образований Пермского края обсудили вопрос обеспечения жильём детей-сирот в 2019 году и планы на 2020 год. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Как отметил губернатор Максим Решетников, сейчас в регионе созданы все условия, чтобы муниципалитеты могли обеспечить жильём детей-сирот. «Мы увеличили цену жилья за квадратный метр — многие из вас жаловались на низкую цену. Расширили границы площади спецжилфонда, которая может покупаться: платим за 33 м, но квартира может быть до 38 м. Дали возможность самим выбирать тип предоставляемого помещения: и вторичку, и строить разрешили. По-хорошему, все барьеры, о которых вы говорили, сняты», — подчеркнул он.

При этом, по данным министерства строительства Пермского края, из 846 квартир, которые должны быть выделены детям-сиротам, на сегодняшний день в собственность муниципалитетов приобретено 533. Из остальных 313 помещений только на 217 размещён заказ. «Сами понимаете, размещение заказа ещё не гарантирует приобретения жилья. На 96 объектах нет и этого. Причём особое беспокойство вызывает Пермь, где конкурс по 46 квартирам для детей-сирот пройдёт только в октябре», — отметил Максим Решетников и поручил главам тех муниципалитетов, где ведётся строительство домов для детей-сирот, держать на особом контроле ход и качество работ.

Также губернатор обратил внимание на ещё одну обязанность глав — контроль за состоянием домов, которые уже переданы детям-сиротам. Как отметила заместитель министра строительства Пермского края Фаина Минх, в регионе в текущем году было проинспектировано 85 многоквартирных домов, квартиры в которых ранее были предоставлены детям-сиротам. Во всех домах были найдены недостатки, в том числе грибковые образования, трещины на ограждающих конструкциях, отсутствие отвода ливневых стоков от здания. «Мы понимаем, что не все жильцы относятся бережно к жилому фонду, есть случаи вандализма. Надо воспитывать, но при этом необходимо выделять дополнительные деньги на содержание, смотреть, в каком состоянии находится тот или иной дом», — отметил Максим Решетников.

Ещё одной темой для обсуждения на Совете глав стал альтернативный способ обеспечения жильём детей-сирот в регионе — выдача сертификатов на приобретение жилья. Ранее такая практика в Прикамье уже использовалась. Этот вариант приобретения жилья предусмотрен для тех граждан, которые остались без попечения родителей, при этом достигли возраста 23 лет, имеют семью, детей и постоянный доход. «У кого-то из таких детей-сирот есть материнский капитал, у кого-то — собственные средства. При получении сертификата у них появляется возможность приобрести собственное жильё, после чего мы сможем снять их с учёта как детей-сирот, нуждающихся в квартире», — подчеркнул министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

Сертификат, который смогут получить дети-сироты, рассчитан на помещение площадью 28 кв. м, при этом стоимость 1 кв. м не должна превышать 43,2 тыс. руб. (предельная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по Пермскому краю, утверждённая федеральным органом исполнительной власти. — Прим. ред.). «Если сирота захочет приобрести жильё в другой территории, то стоимость сертификата будет рассчитываться исходя из стоимости 1 кв. м жилья в этой территории», — пояснил Павел Фокин.

На сегодняшний день выбрать альтернативный способ получения жилья в Прикамье могут 927 детей-сирот. Как отметил министр социального развития, уже до конца текущего года у муниципалитетов появится возможность воспользоваться этим механизмом.