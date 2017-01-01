В пермском детском саду протекает крыша, которую ремонтировали летом

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В Перми МАДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад №411» на ул. Целинной, 29а был закрыт из-за протекающей крыши. Прокуратура Мотовилихинского района города проверила причины закрытия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В летний период 2019 года на объекте проводился локальный ремонт кровли, в том числе гидроизоляция. Тем не менее в связи с неблагоприятными погодными условиями в группах второго этажа появилась протечка кровли .

Восемь групп детского сада расформированы и временно закрыты. Дети распределены между другими группами и по другим детским садам. Капитальный ремонт крыши планируется начать после наступления заморозков.

Прокуратура привлекла к проверке специалистов МКУ «Управление технического заказчика», МКУ «Административно-хозяйственная служба системы образования» г. Перми. После заключения будет решён вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

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