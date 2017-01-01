Напрямую из Перми до Праги можно будет летать минимум до 2022 года

Твитнуть Поделиться Поделиться

Авиарейсы до Праги будут в расписании международного аэропорта «Пермь» минимум до 2022 года. Это следует из проекта краевого бюджета на 2020 и 2021 годы.

На субсидирование авиаперевозок планируется выделять ежегодно по 280,2 млн руб., хотя по первоначальным планам на это было заложено 87,6 млн руб.

В пояснительной записке к проекту бюджета указано, что также планируется субсидирование рейсов до Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Калининграда, Новосибирска, Минеральных Вод и Сургута.

Напомним, первый рейс в Прагу состоялся 18 сентября. Полёты осуществляют «Уральские авиалинии».

Кроме того, в августе Росавиация выдала допуск на осуществление полётов авиакомпании «Ютэйр» на полёты из Перми в Мюнхен. Правда, появятся ли рейсы в данном направлении — пока неясно.