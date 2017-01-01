Стартовал прием заявок на конкурс молодых артистов балета «Арабеск-2020»



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Фото: Пермский академический театр оперы и балета

С 24 апреля по 5 мая 2020 года в Перми пройдёт XVI открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Приём заявок от молодых танцовщиков со всего мира продлится до 10 февраля 2020 года включительно, сообщают в театре.

Участие в «Арабеске» принимают молодые артисты балета и учащиеся хореографических школ России и других стран в двух возрастных группах. В младшую входят исполнители в возрасте от 13 до 17 лет, в старшую — от 18 до 25 лет.

Ознакомиться с правилами проведения и оставить заявку можно на сайте конкурса.