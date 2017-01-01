Прокуратура нашла у двух застройщиков нарушения в договорах с пермскими дольщиками
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Прокуратура Кировского района Перми обнаружила у ООО «Стром», ЗАО «ОСТ-Дизайн» нарушения в договорах участия в долевом строительстве.
Как уточнили в краевой прокуратуре, застройщики «допускали включение в договоры участия в долевом строительстве условия об уплате штрафов за перепланировку квартир, отсутствии соразмерного уменьшения цены договора при изменении площади объекта долевого строительства».
Директорам компаний прокуратурой внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
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