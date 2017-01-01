В Березниках состоялся фестиваль детских театральных коллективов «Верхнекамье»

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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» оказал финансовую поддержку в организации III межтерриториального фестиваля детских театральных коллективов «Верхнекамье». Он прошёл 28 сентября в ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра (КСЦ) «Азот», сообщает пресс-служба предприятия.

Весь день театральные коллективы показывали жюри свои лучшие постановки. На открытии фестиваля гостей приветствовала Юлия Кусова, заместитель председателя Березниковской городской думы, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по правовым вопросам. Она пожелала всем участникам-коллективам творческих достижений, новых друзей и обмена опытом.

География фестиваля — малые города Верхнекамья: Березники, Соликамск, Чердынь, Чердынский район, Александровск и Добрянка. В мероприятии приняли участие 270 юных актёров из 19 театральных коллективов. Участники пяти творческих команд — дети из приёмных, многодетных и малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно организовывало фестиваль некоммерческое партнёрство приёмных родителей «Открытая дверь» (п. Орёл). Осуществить мечту детских любительских театров выступить на профессиональной сцене со светозвуковым сопровождением в этом году помог КСЦ «Азот».

Надежда Салата, директор КСЦ «Азот»:

— Дворец культуры им. В. И. Ленина впервые принимает на своей площадке фестиваль театральных коллективов «Верхнекамье». Наша сцена живёт театром. На ней регулярно проходят постановки для детей и юношей в исполнении детского музыкального театра «Росинка», театра-студии «Ровесник» и профессионального театра «Бенефис». Поэтому нам приятно принимать детей, увлечённых этим видом искусства.

Жюри конкурса — режиссёры театрализованных представлений. Коллектив Redman из Добрянки, воспитанники которого с синдромом Дауна, взяли заслуженную награду «Пронзительная нота фестиваля». Арт-студия из посёлка Орёл победила в направлении «Лучший актёрский ансамбль». Каждый театральный коллектив был отмечен специальной номинацией, статуэткой, дипломом и сладким призом.

Александр Егоров, артист детского театра «Орлята» из посёлка Орёл:

— Перед выступлением на сцене наш коллектив сильно волновался. Фестиваль значимый, хотелось выглядеть достойно. И мы это сделали! Большего всего нас порадовала тёплая аудитория зала и организация мероприятия.

Межтерриториальный фестиваль детских театральных коллективов «Верхнекамье» проходит в третий раз. С каждым годом он становится всё масштабнее. Впервые фестиваль был организован в 2017 году на базе центра досуга в Усолье при поддержке министерства культуры Пермского края. В 2018 г. идея фестиваля была поддержана не только министерством культуры, но министерством социального развития Пермского края, а почеёным гостем II фестиваля стала уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

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