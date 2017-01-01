Филиалы «УРАЛХИМа» приняли участие в проекте «Точка кипения»

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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Представители компании «УРАЛХИМ» — филиалов «Азот», «ПМУ» и «ОЦО» — приняли участие в проекте «Точка кипения», который прошёл в Перми 27—28 сентября. На этой площадке, организованной при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ», прошла панельная дискуссия «Кадровое обеспечение экономики Пермского края: формирование модели в условиях цифровой экономики», сообщает пресс-служба предприятия.

Её организаторами выступили Агентство стратегических инициатив совместно с союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Эксперты обсудили трансформацию стандарта кадрового обеспечения промышленных предприятий в Пермском крае с учётом перспектив развития региональной экономики и реализации национального проекта «Цифровая экономика». Спикерами стали министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, советник заместителя председателя правительства Пермского края, руководитель сетевого ИТ-университета Полина Суханова. Как подчеркнула в своём выступлении Раиса Кассина, сейчас министерство образования и науки региона внедряет обновлённую стратегию работы с кадровым потенциалом края. Это и совершенствование системы профобразования, и разработка регионального стандарта обеспечения квалифицированными кадрами промышленного сектора.

Раиса Кассина, министр образования Пермского края:

— На сегодня треть бюджетных мест в средних образовательных учреждениях мы отдаём именно для подготовки специалистов промышленной сферы. А ребят, желающих получить востребованные профессии, в разы больше. Поэтому мы призываем работодателей активно включаться в процесс подготовки кадров, развития практико-ориентированного образования и целевого обучения.

Филиал «Азот» в дискуссии представляла заместитель директора филиала по персоналу Ольга Евтина. Она рассказала, что у предприятия большой опыт эффективного сотрудничества с образовательными организациями края в подготовке квалифицированных специалистов химической отрасли. В начале сентября было подписано соглашение между министерством образования и науки, учреждениями СПО и работодателями региона, взаимодействие в рамках которого направлено на снижение дефицита кадров на рынке труда Верхнекамья и повышение качества трудоустройства выпускников средних профессиональных образовательных организаций.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК» УРАЛХИМ» по персоналу:

— Мы опробовали практику направления нашего специалиста-технолога в профильное учреждение СПО читать отдельные спецкурсы. Это даёт возможность ребятам приходить на наше предприятие и на практики, которые мы организовываем, более подготовленными. Они уже знают, что такое производство и промышленное предприятие, что здесь требуется особая культура безопасности. Кроме того, у нас на заводе есть свой лицензированный эксперт по компетенции «Электромонтаж», который принимал участие в конкурсе WorldSkills. Всё это помогает нам шагать в ногу со временем и эффективно готовить грамотных специалистов, которых мы всегда ждём.

Только за 2019 год практику в филиале «Азот» прошли 112 учащихся средних специальных учебных заведений Березников и Соликамска. Приняты на работу 22 выпускника сузов.

В январе 2018 года филиал «Азот» поддержал организацию V открытого регионального чемпионата «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS) Пермского края. Чемпионат впервые состоялся на базе Березниковского политехнического техникума, с которым предприятие сотрудничает уже несколько лет. В сентябре 2018 года сотрудник завода, энергетик цеха нитрит-нитратных солей Артём Чередниченко стал экспертом всемирной ассоциации WORLDSKILLS. Ему был вручён сертификат, который даёт право на участие в процедуре демонстрационных экзаменов по компетенции «Электромонтаж».