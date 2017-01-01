В Заксобрание внесли проект бюджета Прикамья

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Губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в краевой парламент проект главного финансового документа края на следующую «трёхлетку».

Доходы края на 2020 год составляют 146,9 млрд руб.,а расходы — 157,8 млрд руб. В 2021 году доходы составят 152,5 млрд руб., расходы — 165,5 млрд руб., а в 2022 году — 152,1 млрд руб. и 165,7 млрд руб. соответственно.

Планируется, что дефицит краевой казны в 2020 г. составит 10,9 млрд руб., в 2021 г. — 13 млрд руб., в 2022 г. — 13,6 млрд руб. При этом он остается в «безопасных» границах, так как, согласно Бюджетному кодексу РФ, дефицит должен составлять не больше чем 15% от доходной части бюджета субъекта.

«Проект бюджета должен пройти публичные слушания, рассмотрение на всех комитетах и первое чтение на пленарном заседании. Но уже сейчас мы видим, что он полностью соответствует как федеральным, так и нашим собственным, региональным трендам», — заявил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

Спикер положительно отметил увеличение «бюджета развития» (37 млрд руб., или 26% от всего бюджета). По словам Валерия Сухих, это значит, что дорожное строительство в крае продолжится, а крупные культурные объекты, которых ждут жители края, получат необходимое финансирование.

«Бюджет остаётся социально направленным — это главная особенность, которую мы сохраняем на протяжении долгих лет. И я рад, что удалось увеличить финансирование по важным для жителей края мерам социальной поддержки. Не могу не отметить серьёзную поддержку муниципалитетов, которая сегодня очень важна. В целом могу сказать, что, судя по основным параметрам, запланированным на ближайшую «трёхлетку», проект бюджета ставит высокую планку перед краевыми властями — это отличный стимул для развития Прикамья», — отметил спикер краевого парламента.

Источник — пресс-служба Законодательного собрания