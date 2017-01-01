Режиссёр Адольф Шапиро и композитор Владимир Раннев прочтут в Перми лекции о современном театре

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Изображение: проект "Полная ложа"

С 4 по 8 октября в Театре-Театре пройдёт первый всероссийский фестиваль-конкурс «Post Факт», в рамках которого в Перми покажут спектакли из лонг-листа «Золотой маски». В программе — зрительские лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ», а также лекции о современном театре, которые театр организует совместно с просветительским проектом «Полная ложа», сообщают в оргкомитете спектакля.

Программа лектория посвящена современному театру и его восприятию зрителями. На площадках Театра-Театра состоятся четыре события, вход на них — свободный, по предварительной регистрации.

4 октября в 18:00 театральный критик Антон Хитров прочтёт лекцию «Мифы о современном театре» (12+) и расскажет, устарел ли жизнеподобный, драматический и психологический театр и можно ли вообще определить, какой театр современный, а какой нет, и нужно ли это делать.

5 октября в 15:00 в «Сцене-Молот» состоится встреча «Как считывать современный танец» (12+) с хореографом Татьяной Багановой и артистами театра «Провинциальные танцы». В диалоге со зрителями они вместе будут размышлять над ролью диалога в восприятии современного искусства и попробуют разобраться в том, какие инструменты можно использовать, чтобы считывать танец.

5 октября в 17:00 в с лекцией «Что сочиняет современный композитор» (12+) выступит композитор Владимир Раннев. Разговор пойдёт о том, как модное слово «междисциплинарность» вкралось и в повседневную работу композиторов и почему в последние лет 20 они зачастую обходятся без нот, а то и без звуков, сочиняя идеи, алгоритмы, ситуации, объекты, действия, визуальный ряд, компьютерные программы и так далее.

6 октября в 17:00 в Театре-Театре пройдёт встреча (12+) с известным театральным режиссёром и театральным педагогом Адольфом Шапиро. Она будет посвящена отношению текста и сцены в современном театре.

Лекции проекта «Полная ложа» проходят в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».

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