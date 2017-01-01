Все спектакли-финалисты фестиваля «Театральное Приволжье» можно увидеть на канале «ВЕТТА»

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

С 1 по 28 октября телеканал «ВЕТТА 24» покажет все спектакли-финалисты окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Трансляции будут начинаться ежедневно в 17:00, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Напомним, «Театральное Приволжье» стало одним из самых ярких событий Года театра в Приволжском федеральном округе. Фестиваль объединил более 1000 школьных и 130 студенческих театров ПФО. Старт фестивалю в марте дал полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, сейчас «Театральное Приволжье» выходит на финишную прямую.

На первом этапе в проекте участвовали 7 тыс. юных актёров из 483 коллективов — 114 студенческих и 369 школьных. Конкурсные спектакли посмотрели около 114 тыс. зрителей ПФО.

Победители «Театрального Приволжья», занявшие первые места в своих категориях, получат по 200 тыс. руб. на постановку следующих спектаклей, за вторые места — по 140 тыс. руб., за третьи — 100 тыс. руб. Достойные призы будут вручены и лучшим актёрам, режиссёрам и участникам конкурса театральных афиш.

Детская театральная студия «Балаганчик» из посёлка Яйва выступила в номинации «Школьный театральный коллектив». На региональном этапе ребята победили со спектаклем «Неужели меня нет?» по пьесе современного драматурга Людмилы Духаниной. Этот спектакль поднимает вечную тему взаимоотношений подростков с родителями и мучительного взросления.

Второй театральный коллектив, «17-я скрипка» (ПНИПУ), представит Пермский край в номинации «Студенческий театральный коллектив». Этот театр, уже ставший лауреатом фестиваля «Российская студенческая весна — 2019», в финале «Театрального Приволжья» покажет спектакль «Признание» («Далёкие близкие») по рассказам Василия Шукшина.

Спектакль «17-й скрипки» будет показан телеканалом «ВЕТТА 24» 7 октября, постановка студии «Балаганчик» — 21 октября. Увидеть видеоверсии всех постановок можно будет на официальном сайте фестиваля, в разделе «Финалисты».

Итоговое голосование «Театрального Приволжья» состоится в ноябре. За пермяков жители края не смогут проголосовать, зато есть возможность рассказать о них в социальных сетях и поддержать пермские постановки с помощью хештега #театральноеприволжье.

Церемония награждения победителей состоится в декабре.

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