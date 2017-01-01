АО «Металлист-ПМ» вошёл в состав АО «ОДК — Пермские моторы»

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Фото: пресс-служба АО «ОДК-Пермские моторы»

С 1 октября АО «Металлист-ПМ» вошёл в состав АО «ОДК — Пермские моторы». Об этом сообщает пресс-служба «ОДК — Пермские моторы».

Таким образом, серийный завод по производству газотурбинных двигателей авиационного и промышленного применения стал полным правопреемником по обязательствам присоединённой компании. Интеграция обеспечит единую систему управления и планирования, а также откроет новые возможности для дальнейшего развития, отмечают в компании.

Уже сегодня оба предприятия работают как единый завод, а их консолидация проводится в соответствии с политикой ОДК, направленной на развитие кооперации, специализацию производств, формирование производственной системы по принципам бережливого производства.

Основным видом деятельности АО «Металлист-ПМ» является производство заготовок и запасных частей для газотурбинных двигателей как авиационного, так и промышленного применения. Мощности цехов располагают такими технологическими возможностями, как литьё алюминиевых, магниевых, титановых сплавов, сталей, чугуна, а также кузнечно-штамповочное производство.

«ОДК — Пермские моторы» — серийный производитель авиадвигателей, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. АО «ОДК — Пермские моторы» входит в состав АО «Объединённая двигателестроительная корпорация».