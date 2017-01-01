Михаил Бабич стал замглавы Минэкономики

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Михаил Бабич

Экс-полпред президента в ПФО Михаил Бабич назначен первым замглавы Минэкономики Максима Орешкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Михаил Бабич уже работал в Минэкономики в 2003 году в качестве помощника министра. В 2018 году Михаил Бабич стал чрезвычайным и полномочным послом в Беларуси. 30 апреля 2019 года Президент России освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России. 15 июня Михаил Бабич приступил к работе в качестве замминистра Министерства экономического развития.