«Пермалко» привлекает на развитие 3,5 млрд руб.



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Банк ВТБ и АО «Пермалко» заключили соглашение о выдаче гарантий со стороны банка на 3,5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

Гарантии предоставляются в пользу Росалкогольрегулирования, Федеральной налоговой службы и обеспечивают исполнение обязательств «Пермалко» по оплате авансового платежа акциза и приобретению акцизных марок.



По словам старшего вице-президента банка ВТБ Руслана Ерёменко, гарантии позволят эффективно управлять оборотными средствами и реализовывать свои задачи.