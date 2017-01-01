Годовая инфляция в Пермском крае составила 4,1%

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Годовая инфляция в Прикамье (по данным на август) составила 4,1%. Об этом свидетельствуют данные Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

По уровню инфляции Прикамье занимает восьмое место в Приволжском федеральном округе. Самая крупная инфляция зафиксирована в Марий Эл — 5,1%. Самая медленная — в 3,3% — в Кировской области.



При этом ряд непродовольственных товаров в регионе подешевели. Так, Пермский край лидирует в ПФО по снижению цен на телевизоры — на 9,7% за год. По мнению специалистов, этому способствовала сдержанная динамика спроса и укрепление рубля относительно прошлого года, а также растущая конкуренция в отрасли.