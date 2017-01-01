Жители Пермского края оценили размер своей зарплаты на 2,8 балла из пяти

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Жители Пермского края не очень удовлетворены размером своей зарплаты и по пятибалльной шкале поставили в среднем 2,8 балла. Об этом говорят данные исследования рекрутингового агентства HeadHunter.

При этом средняя предлагаемая заработная плата в регионе, по данным агентства, составляет 34 тыс. руб.

Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал:

— Самую низкую оценку своей заработной плате — по 2,6 балла — поставили представители сфер «спорт, красота», «административный персонал», «рабочий персонал» и «искусство, массмедиа». Наиболее высокую оценку зарплате поставили представители сфер «автомобильный бизнес», «добыча сырья», «строительство, недвижимость», «информационные технологии» и «бухгалтерия, финансы» — по 3 балла.

Лидером рейтинга стали Пензенская область, жители которой поставили своим зарплатам 3,4 балла, и ХМАО — 3,2 балла.



При этом сферу деятельности компании-работодателя жители Прикамья в оценивают на 4,1 балла из пяти — большинство респондентов из региона (58%) вполне довольны тем, чем они занимаются. Выше всего удовлетворённость сферой деятельности компании — у занятых в добыче сырья (4,6) и автомобильном бизнесе (4,4), а ниже всего — среди юристов, административного и рабочего персонала (по 4 балла в каждом случае).