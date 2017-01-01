«Молот-Прикамье» выиграл у лидера чемпионата

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Фото: Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» на домашней арене одолел лидера чемпионата — питерский «СКА-Нева» — со счётом 3:2.

Шайбы у пермяков забросили Денис Скатов и дважды Владимир Королёв. При этом гости первыми забили гол, а затем «Молот» вёл в счёте 3:1, и гостям пришлось догонять хозяев.



После этого матча питерцы остались на первом месте в турнирной таблице чемпионата ВХЛ, а «Молот-Прикамье» поднялся на 15-е место.



Следующий матч «Молот» проведёт на своей площадке 2 октября. Соперник — ХК «Динамо СПб».

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