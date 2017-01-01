В следующем году на строительство объектов социальной сферы в крае будет направлено на 27% больше средств

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Вчера, 30 сентября, на заседании правительства Пермского края обсудили проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что бюджет формировался в непростых условиях — в частности, с учётом ряда решений на федеральном уровне: освобождения от налогообложения всего движимого имущества, увеличения ставки НДС с 18 до 20%, завершения налогового манёвра в нефтяной отрасли, введения обратного акциза на бензин, отмены контроля за трансфертным ценообразованием и др.

Одним из важнейших приоритетов при формировании бюджета Пермского края стала индексация мер социальной поддержки, увеличение финансирования бюджетных учреждений, в том числе для того, чтобы они могли повысить заработную плату своим сотрудникам. Глава Прикамья отметил, что за счёт этого рост зарплаты сотрудников бюджетной сферы в следующем году должен составить не менее 4%.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Но насколько конкретно — зависит от каждой отрасли и каждого бюджетного учреждения. Здесь задачи стоят перед руководителями бюджетных организаций — контролировать расходы на административно-управленческий персонал, контролировать иные направления расходов, с тем чтобы максимальный объём средств шёл на заработную плату основному персоналу: воспитателям в садиках, учителям, врачам, фельдшерам.

Также глава Прикамья указал, что в целом проект бюджета на 2020—2022 годы обеспечивает продолжение развития всех программ, которые осуществляются в регионе, а также реализацию национальных проектов. «Проект бюджета — это полдела. Сейчас очень важно детально и внимательно его обсудить. Посмотреть, все ли наши обещания, данные людям, учтены. Посмотреть, как это всё реализуется», — подчеркнул губернатор.

Министр финансов Пермского края Елена Чугарина отметила, что, по итогам 2019 года, объём налоговых и неналоговых доходов в бюджет края составит 120 млрд руб. (к уровню 2018 года это рост на 9,7%). Доходы на предстоящую трёхлетку спрогнозированы с учётом всех эффектов от мероприятий по повышению налогового потенциала. В итоге в 2020 году прирост налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета ожидается на уровне 4,4%, а в последующие два года — 5,9 и 7,1% соответственно, что выше прогнозного уровня инфляции. «В представленном проекте на 2020—2021 годы мы предусмотрели дотации из Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на сбалансированность — 3,7 млрд руб. Это не окончательные цифры, так как уточнённые данные мы получим ко второму чтению закона о федеральном бюджете и тогда сможем отразить их в бюджете региона. Поэтому в проекте объём нецелевых трансфертов пока существенно ниже того, что мы видим в 2019 году», — уточнила Елена Чугарина.

Структура расходов краевого бюджета на предстоящую трёхлетку не только сохранит социальную направленность, но и позволит обеспечить реализацию инфраструктурных проектов. В краевом бюджете значительно увеличены расходы бюджета развития: их доля в бюджете 2019 года составляет 22%, в плановом периоде она увеличивается до 26%. Расходы на развитие в 2020 году вырастут относительно 2019 года на 30% и составят 37 млрд руб.

В бюджете на 2020—2022 годы предусмотрено дальнейшее финансирование 13 государственных программ, принятых в конце 2017 года. Увеличение финансирования запланировано на все социальные программы, они будут расти за счёт не только инвестиционных расходов, но и устойчивого роста текущих затрат. Здесь ставка делается на дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов за счёт эффективного управления, включая эффективность бюджетной сети и государственных закупок.

Инвестиции в объекты социальной сферы в ближайшую трёхлетку составят более 35 млрд руб. «Начиная с 2017 года мы наращиваем объёмы инвестиций в социальные объекты. В 2019 году данные расходы увеличились относительно 2016 года в четыре раза и далее будут расти. В 2020—2022 годах на строительство объектов здравоохранения выделяется более 10 млрд руб., на строительство объектов образования 7,5 млрд; на объекты культуры — почти 14 млрд руб., на объекты спорта — 2,5 млрд», — отметила Елена Чугарина. Так, в 2020 году на строительство объектов социальной сферы будет направлено почти 10 млрд руб., что на 27% больше по сравнению с текущим годом.

Важным направлением в краевом бюджете остаётся развитие дорожной сети и улучшение качества содержания и ремонта дорожной инфраструктуры. На четверть в 2020 году будут увеличены бюджетные инвестиции в строительство региональных и местных дорог — их объём превысит 8 млрд руб., и такой же уровень финансирования будет обеспечен в 2021 году, а к 2022 году объём финансирования строительства дорог достигнет 10 млрд руб. в год. «Следует сказать, что за последние три года в три раза возросли расходы на строительство и ремонт муниципальных дорог и в 2020 году этот рост будет продолжен. Муниципалитеты на эти направления получат более 5 млрд руб.», — подчеркнула министр финансов.

В проекте бюджета на следующие три года предусмотрена финансовая помощь муниципалитетам. С этой целью им будет направлено более 29 млрд руб., что составит 1/5 часть всех расходов краевого бюджета. «По сравнению с 2016 годом мы нарастили объём помощи муниципалитетам в 2,5 раза. И в первую очередь это связано с поддержкой преобразованных муниципалитетов», — сообщила Елена Чугарина. Кроме того, все ранее субсидируемые направления сохраняются и на 2020—2022 годы. Это и фонд софинансирования расходов, строительство и ремонт дорог, строительство социальных объектов, обеспечение жильём молодых семей, мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, благоустройство дворовых и общественных территорий, софинансирование проектов инициативного бюджетирования.

В заключение министр финансов Пермского края Елена Чугарина отметила, что при формировании бюджета были соблюдены основные правила: обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета, взвешенная долговая политика на предстоящий трёхлетний период и исключение неоправданных рисков для бюджетов последующих лет.

Елена Чугарина, министр финансов Пермского края:

— Дефицит, который мы фиксируем в бюджете, — это, по сути, «бумажный» дефицит. По факту мы ожидаем, что он будет значительно ниже. В результате в 2020 году дефицит ожидается в районе 4,7 млрд руб., в 2021 году — в районе 2,9 млрд руб., а в 2022 году мы планируем перейти на бездефицитный бюджет. В итоге в прогнозируемом периоде относительно 2016 года уровень долговой нагрузки продолжит свое поэтапное снижение.

По итогам обсуждения проекта бюджета депутат Государственной думы Игорь Сапко отметил, что основные тренды федерального и регионального бюджетов совпадают: «Хочу отметить, что бюджет Прикамья остаётся социально ориентированным. Не случайно 70% его расходов — это расходы как раз социального блока. Во главе угла стоит человек, его здоровье и благополучие и выполнение всех социальных гарантий».

В понедельник проект краевого бюджета был подписан губернатором и представлен в Законодательное собрание Пермского края для рассмотрения региональными парламентариями. Первое чтение проекта бюджета состоится 24 октября.