«Парма» почти весь матч играла на равных с ЦСКА, но уступила



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Фото: Единая лига ВТБ

Пермский баскетбольный клуб «Парма» 30 сентября провёл первый матч в Единой лиге ВТБ сезона-2019/20 и в упорном гостевом поединке уступил действующему чемпиону — московскому ЦСКА.

Три четверти матча пермяки играли на равных и несколько раз вели в счёте. Но в заключительной десятиминутке хозяева на классе оторвались и победили. Итоговый счёт — 98:74.



Лучшими в составе «Пармы» стали Максим Григорьев (21 очко, из них шесть точных «трёхочковых» попаданий), Адас Юшкевичюс (18 очков +5 передач), Арнетт Моултри (11 очков + 5 подборов).



После игры главный тренер ЦСКА похвалил пермскую команду:

«Парма» — талантливая и конкурентоспособная команда, и я должен поздравить наших соперников: они играли не в полном составе, но приехали сюда бороться. Григорьев и Юшкевичюс были «горячи» в созидании, они набрали почти 40 очков на двоих», — отметил Димитрис Итудис.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

— Мы хорошо держались, контролировали игру, поддерживали свой темп на протяжении 33 минут. В первой половине могли даже создать разницу побольше, если бы ЦСКА не сделал 16 подборов на нашем щите. Это убивало нас, и хозяева выиграли первую половину за счёт этого. В конце, наверное, не хватило сил. Мы играли без двух травмированных разыгрывающих, это отнимало ещё больше сил и в первой половине, и в конце.

Следующий матч «Парма» вновь проведёт в гостях — в субботу, 5 октября, сыграет с БК «Нижний Новгород».