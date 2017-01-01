Пермская филармония приглашает на концерты, посвящённые Году театра в России

Твитнуть Поделиться Поделиться

Пермская филармония поздравляет всех своих друзей с Международным днём музыки и приглашает на концерты популярного абонемента, посвящённого Году театра в России.

Первый концерт литературно-музыкального цикла — спектакль «1926» (6+), в основе которого поэма «Крысолов» Марины Цветаевой и её переписка с поэтами Борисом Пастернаком и Райнером Марией Рильке, — станет одновременно и открытием 84-го концертного сезона (2 октября). На сцене Большого зала филармонии — блистательные актёры Елизавета Боярская и Анатолий Белый. Музыкальное оформление — скрипач-виртуоз, вокалист и дирижёр Дмитрий Синьковский.

Ещё две концертные программы ждут поклонников изысканной музыки и утончённого художественного слова в ноябре.

Юрий Стоянов

Фото: Пермская краевая филармония

8 ноября народный артист России Юрий Стоянов — актёр театра, кино и телевидения, обладатель национальной кинонаграды России «Золотой орёл», кавалер ордена Почёта, лауреат четырёх телевизионных премий «ТЭФИ» — и уникальный коллектив Московской филармонии, один из самых авторитетных отечественных ансамблей старинной музыки «Мадригал» представят литературно-музыкальную композицию по знаменитому роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса в переводе Елизаветы Дмитриевой (6+).

Ансамбль "Мадригал"

Фото: Пермская краевая филармония

Художественный руководитель ансамбля — заслуженный артист России Александр Суетин. За 54 года существования коллектива им собран обширный репертуар, в котором представлена музыка Средневековья, Возрождения и раннего Барокко.

Старинную музыку озвучат голоса солистов-вокалистов ансамбля «Мадригал» и входящие в его состав инструменты: скрипка, гобой, барочная гитара, ударные, укулеле, виола да гамба, цимбалы, траверс-флейта, блокфлейта, крумхорн, барочный тромбон, перкуссия.

16 ноября в филармонии состоится премьера «Наш Гоголь» (6+), приуроченная к 210-летию со дня рождения великого русского писателя.

Литературно-музыкальная композиция оживит страницы одного из самых известных произведений Николая Васильевича Гоголя — повести «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Даниил Спиваковский

Фото: Пермская краевая филармония

Череда гоголевских персонажей, один колоритнее другого, предстанут перед зрителем в интерпретации известного артиста театра и кино Даниила Спиваковского. Великий русский писатель — один из любимейших авторов для народного артиста России. С Гоголем связаны его роли в спектакле «Женитьба», в фильмах «Дело о мёртвых душах» и «Гоголь. Портрет загадочного гения». Даниил Спиваковский — неординарный артист, он настолько же естественен на сцене и на экране, насколько и загадочен. Дипломированный психолог и актёр, он способен вживаться в самые разноплановые роли. Любители художественного слова по достоинству оценят неповторимую актёрскую манеру Спиваковского, его умение передать суть произведения, сохранить яркий стиль автора, «оживить» персонажей.

Музыка в исполнении лауреата международного конкурса-фестиваля оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии под управлением Галины Токаревой будет усиливать образ каждого действия и персонажа, сделает повествование ещё более насыщенным и захватывающим. Музыкальный ряд программы составят сочинения М. Мусоргского, Д. Шостаковича, В. Гаврилина, А. Шнитке, В. Зубицкого.

Непревзойдённый по выразительности, яркий и сочный язык Гоголя будет звучать на фоне чарующих русских народных инструментов.

Этот концерт подарит зрителям сильнейшие впечатления и возможность по-новому взглянуть на знакомые с детства сюжеты и персонажи.

Ещё больше подробностей на сайте

По сообщению пресс-службы филармонии

На правах рекламы