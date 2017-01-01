Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 1 октября
Экспорт товаров и импорт людей. На МЭФ-2019 названы пути увеличения регионального несырьевого экспорта.
Александр Бойченко: Нужно просто выполнять свою работу. Председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края — о реализации национальных проектов в Прикамье.
Главный выбор. Конкурсы на должность главы муниципалитета объявили уже в десяти территориях.
Мистер УКС. И. о. главы минстроя стал неизвестный строителям бывший главный инженер УКСа.
Не штрафом единым. Городские власти нашли новые механизмы давления на владельцев НТО.
Распрямили. В Перми завершились работы по спрямлению участка шоссе Космонавтов.
Ольга Заозерских: Наши покупатели ценят комфорт. Коммерческий директор ГК «ПМД» — о новых тенденциях в строительстве и ограничениях высотности и плотности застройки.
В интересах предпринимателей. Краевые законодатели и бизнесмены озвучили правительству налоговые предложения.
Берегись автобуса. Депутаты Пермской гордумы высказали претензии к состоянию общественного транспорта и остановок.
Для людей и промышленности. Депутаты ЗС обсудили планы по строительству дорог в Березниковско-Соликамской агломерации и в крае в целом.
Кино цифровой эпохи. На «Флаэртиане-2019» победил фильм — наследник Роберта Флаэрти.
Где искать «культурные» деньги? В лектории культурного пространства «Часовой завод» обсудили проблемы монетизации арт-проектов.
Атланты держат небо. В галерее «Уникум» открылась выставка-повествование.