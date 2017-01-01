Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 1 октября

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Экспорт товаров и импорт людей. На МЭФ-2019 названы пути увеличения регионального несырьевого экспорта.

Александр Бойченко: Нужно просто выполнять свою работу. Председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края — о реализации национальных проектов в Прикамье.

Главный выбор. Конкурсы на должность главы муниципалитета объявили уже в десяти территориях.

Мистер УКС. И. о. главы минстроя стал неизвестный строителям бывший главный инженер УКСа.

Не штрафом единым. Городские власти нашли новые механизмы давления на владельцев НТО.

Распрямили. В Перми завершились работы по спрямлению участка шоссе Космонавтов.

Ольга Заозерских: Наши покупатели ценят комфорт. Коммерческий директор ГК «ПМД» — о новых тенденциях в строительстве и ограничениях высотности и плотности застройки.

В интересах предпринимателей. Краевые законодатели и бизнесмены озвучили правительству налоговые предложения.

Берегись автобуса. Депутаты Пермской гордумы высказали претензии к состоянию общественного транспорта и остановок.

Для людей и промышленности. Депутаты ЗС обсудили планы по строительству дорог в Березниковско-Соликамской агломерации и в крае в целом.

Кино цифровой эпохи. На «Флаэртиане-2019» победил фильм — наследник Роберта Флаэрти.

Где искать «культурные» деньги? В лектории культурного пространства «Часовой завод» обсудили проблемы монетизации арт-проектов.

Атланты держат небо. В галерее «Уникум» открылась выставка-повествование.

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