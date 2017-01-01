Награждены победители первых в Прикамье соревнований по бёрдингу

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Фото: Сергей Королёв

В минувшие выходные при поддержке «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в рамках конкурса «Пермь — мастерская будущего — 2019» состоялось торжественное награждение победителей первых в Пермском крае соревнований по бёрдингу — спортивной орнитологии.

Фото: Сергей Королёв

Суть бёрдинга в том, чтобы зафиксировать самое больше количество видов птиц. Иногда это могут быть не сами пернатые, а косвенные доказательства их присутствия. Организаторы состязаний — Станция детского и юношеского туризма и экскурсий Перми и МАОУ «СОШ № 132» .

14 сентября для всех заявившихся провели мастер-классы по идентификации птиц и их фотографированию, а также орнитологическую экскурсию в Черняевский лес — место проведения соревнований.

Фото Елена Трандина

А 15 сентября в самой мирной охоте из существующих приняли участие 166 пермяков — семейные, школьные и студенческие команды. По просьбам любителей птиц первые в Перми соревнования по спортивной орнитологии состоялись в трех номинациях: взрослые, школьные и семейные команды.

Накануне торжественной церемонии награждения 28 сентября были подведены итоги соревнований: за три часа «охоты» за пернатыми участники сфотографировали 17 видов птиц, среди которых оказались чирок-свистунок, зарянка, пищуха, лазоревка, ворон, сойка. В кадр командам попали и белая трясогузка — символ соревнований, уже редко встречающаяся в пермских лесах в середине сентября.

Фото: Сергей Королёв

Победителями среди семей стала команда «Трио в перьях», среди школьных команд ребята из 93-ей школы города «Радужные канарейки», среди взрослых победу одержала команда под названием «Птица-говорун».

В этот же день состоялся семинар для юных и взрослых орнитологов города, желающих участвовать в Международных днях наблюдений за птицами с 28 сентября по 6 октября.

По сообщению пресс-службы предприятия