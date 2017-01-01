Горадминистрация планирует сделать тариф в общественном транспорте 26 руб. вместо 28 руб.

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Тарифная комиссия решила взять за основу тариф на проезд в общественном транспорте из расчёта стоимости одной поездки в 26 руб. вместо первоначального в 28 руб. Как отметили в департаменте дорог и транспорта, именно расчёт в 26 руб. будет вынесен на обсуждение Пермской городской думы.

«Изменение предусматривает предоставление скидки при безналичной оплате проезда в общественном транспорте. По новой методике расчёта стоимость разового билета за наличные может составить 26 руб., за безналичный расчёт — 24 руб. Эти цифры являются средними показателями по городам Приволжского федерального округа», — отметили в департаменте.

Напомним, по первоначальным планам мэрии, при тарифе в 28 руб. проезд по безналу должен был обойтись пассажиру в 24 руб.



Отметим, что в августе на встрече представителей горадминистрации с ТОСами заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева допустила (тогда власти настаивали на тарифе в 28 руб.), что тариф может быть снижен и в качестве компромисса составит либо 26 руб., либо 24 руб.



На сентябрьской «пленарке» депутаты внесли изменения в порядок формирования тарифа, но не рассматривали сам тариф.



Окончательный вариант методики расчёта тарифа горадминистрация планирует предоставить членам думского комитета по экономическому развитию до 1 ноября 2019 года.