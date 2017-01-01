В 2020 году финансовая помощь муниципалитетам составит 1/5 от всех расходов края Правительство края представило проект регионального бюджета на 20202022 годы

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 30 сентября, краевые власти планируют внести в Заксобрание проект бюджета на следующую «трёхлетку».

Как сообщила на заседании правительства министр финансов Пермского края Елена Чугарина, сформированный бюджет устойчивый и сбалансированный. Собственные налоговые и неналоговые доходы в проекте бюджета на 2020 год заложены в размере 125,9 млрд руб., в 2021-м — в размере 133,3 млрд руб., а в 2022 — в размере 142,7 млрд руб. Узнать, сколько конкретно денег Пермский край получит из федерального бюджета, можно будет только после того, как федеральный бюджет примут в третьем чтении. Поэтому пока в проекте краевого бюджета в качестве поступлений из федерального бюджета заложили лишь дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность в размере по 3,6 млрд руб. на 2020 и 2021 годы.

В 2020 году расходы составят 140,7 млрд руб., в 2021-м — 149,9 млрд руб., а в 2022 — 156 млрд руб.

Расходы, как и в прошлом году, распределены по 13 госпрограммам, причём социальные расходы составят 74% от всех расходов. В частности, предусматривается индексация мер социальной поддержки и материальных затрат, связанных с оказанием услуг населению, а также увеличение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы.

Источник: правительство Пермского края

Фото: 1sn.ru

На строительство социальных объектов в 2020—2022 годах заложено 35,6 млрд руб. Из них 10,7 млрд руб. направят на строительство больниц и поликлиник, 13,7 млрд руб. — на строительство театра, музеев и зоопарка, 7,5 млрд руб. — на строительство спортивных объектов и стадионов, и 2,4 млрд руб. — на строительство детских садов, школ и колледжей.

Дорожный фонд также вырастет и составит в 2020 году 17,3 млрд руб., в 2021-м — 17,6 млрд руб., а в 2022-м — 18,2 млрд руб.

Также в бюджете края предусмотрены серьёзные средства на финансовую поддержку муниципалитетов. В 2020 году на это заложены 29,4 млрд руб. (21% от расходов краевого бюджета), что почти на 30% больше, чем в 2019 году.

Сейчас, по словам губернатора Максима Решетникова, проект бюджета ещё надо обсудить с депутатами, а также принять на уровне правительства все недостающие нормативно-правовые акты.