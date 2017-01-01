Губернатор предложил освободить многодетные малоимущие семьи от платы за вывоз ТКО Ветераны труда и пенсионеры с большим страховым стажем получат 50%-ю компенсацию

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 30 сентября, министр социального развития Пермского края Павел Фокин на заседании краевого правительства сообщил, что с 2020 года планируется установить дополнительную ежемесячную денежную компенсацию за обращение с твёрдыми коммунальными отходами некоторым категориям граждан.

По словам Павла Фокина, эта льгота коснется 240 тыс. человек старшего поколения и 12 тыс. многодетных семей. Так, предлагается установить 50%-ю компенсацию для ветеранов труда, реабилитированных лиц, пенсионеров с большим страховым стажем и лиц, пострадавших от политических репрессий, а также 30%-ю компенсацию для многодетных малоимущих семей.

Однако губернатор края Максим Решетников предложил установить на три года многодетным малоимущим семьям 100%-ю льготу и вообще их освободить от платы за ТКО.

Также губернатор предложил ввести переходный период сроком на год, в случае если у малоимущих семей доход превысит порог бедности не более чем на 10%, чтобы эти люди могли ещё год пользоваться своими льготами.

Всё это, по словам губернатора, сейчас нужно внести в соответствующий законопроект по социальным льготам и направить его как можно скорее в Заксобрание, чтобы депутаты рассматривали этот документ одновременно с проектом бюджета на 2020—2022 годы.