Краевые власти проинспектировали ремонт трёх проблемных домов в Добрянке



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В пятницу, 27 октября, первый зампред краевого правительства Михаил Сюткин, представители минстроя, Инспекции Госстройнадзора и ИГЖН проинспектировали работу администрации Добрянского городского округа по устранению замечаний в проблемных домах. Речь идёт о домах по адресам: Герцена, 40а, Трудовая, 40 и Маяковского, 3 в Добрянке, в которых проживают дети-сироты, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Так, по дому на ул.Маяковского, 3 администрация Добрянского городского округа должна была устранить все замечания до конца сентября. Глава округа Константин Лызов отчитался, что ремонтные работы в доме завершены.

Константин Лызов, глава Добрянского городского округа:

— Подрядчик в настоящий момент утеплил фасад дома, отремонтировал кровлю, залил новый пол в местах общего пользования и квартирах на первом этаже, завершает работы по благоустройству придомовой территории.

Однако, по словам жильцов, у них остались претензии к состоянию квартир. В результате проведения капитального ремонта дома выявились новые недостатки. В нескольких квартирах на стенах есть трещины.

Поскольку эта информация не была доведена до представителей краевой администрации и сроки исполнения поручения были нарушены, муниципалитету необходимо в кратчайшие сроки привлечь специализированную организацию для дополнительного обследования недостатков в каждой квартире, по которой у жильцов есть замечания.

Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства Пермского края:

— Далее вопрос необходимо вынести на обсуждение межведомственной комиссии для определения дальнейших действий по дому. А пока можно констатировать, что работу муниципалитет до конца не довел.

После инспекция была проведена в доме на ул. Трудовой, 40. По итогу комплексного обследования объекта межведомственная комиссия заключила, что в доме необходимо провести капитальный ремонт и в обязательном порядке расселить граждан. Несмотря на то что объект не признан аварийным и угрозы обрушения нет, в доме неисправна вентиляционная система. Комиссия пришла к выводу, что проведение капитального ремонта в доме и проживание в нём людей одновременно невозможно. В результате главе администрации было поручено расселить всех граждан в новое жильё до конца года.

На объекте на ул. Герцена, 40а также были осмотрены помещения и места общего пользования дома. По поручению губернатора сегодня муниципалитет завершает ремонтные работы в доме и всех квартирах, по которым у жителей были жалобы. В настоящий момент подрядчики устранили дефекты в 23 квартирах из 41 запланированной. Завершается работа по разработке проектной документации по устранению общестроительных недостатков дома.

В доме выполнен ремонт входных групп зон общего пользования, отрегулирован тепловой режим. Однако, по словам Михаила Сюткина, работы по регулировке тепла не будут считаться выполненными до тех пора, пока в доме не проведут полноценные тепловые испытания. Необходимость этих мероприятий подтвердил и политехнический университет, занимавшейся обследованием дома.

Ксения Сарайкина, декан строительного факультета ПНИПУ:

— Действительно, нужно дождаться минусовой температуры, чтобы провести комплексное обследование теплосистемы и убедиться, что всё работает правильно. А до тех пор представители администрации должны держать этот вопрос на постоянном контроле.

Чтобы решить проблему низкого качества строительства домов для детей-сирот, с 2017 года возведение таких объектов в обязательном порядке ведётся под надзором Инспекции Государственного строительного надзора. Кроме того, выполняется экспертиза проекта строительства. В качестве дополнительной контрольной меры приёмку дома осуществляет межведомственная комиссия, в состав которой входят специалисты минстроя, минсоца, ИГЖН, Госстройнадзора, представители муниципального образования.