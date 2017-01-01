С конца октября из Перми можно будет слетать в Ростов-на-Дону

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С 29 октября в зимнем расписании международного аэропорта «Пермь» появится новое региональное направление. Авиакомпания «Азимут» запускает рейс из Перми в Ростов-на-Дону с промежуточной посадкой в Нижнем Новгороде. Продажа билетов уже открыта, сообщают в аэропорту.

Время в пути из краевой столицы в Ростов-на-Дону составит 6 часов 15 минут, в обратном направлении — 5 часов 15 минут:

— вылет из Перми в 5:05, прибытие в Нижний Новгород в 4:35;

— вылет из Нижнего Новгорода в 7:30, прибытие в Ростова-на-Дону в 9:20;

— вылет из Ростова-на-Дону в 21:00, прибытие в Нижний Новгород в 22:55;

— вылет из Нижнего Новгорода в 00:40, прибытие в Пермь в 4:15.

Время указано местное для каждого аэропорта.

Регистрация будет проводиться в аэропорту вылета сразу до конечного пункта назначения. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам. В зависимости от тарифа стоимость билета в одну сторону стартует от 1780 руб., туда и обратно — от 3560 руб.