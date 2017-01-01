Новый ректор ПГГПУ будет избран весной 2020 года

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Нового ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) выберут после того, как учреждение пройдёт аккредитацию в марте 2020 года. Об этом сообщает Properm.ru.

Напомним, что 14 июня в ПГГПУ поступил приказ Министерства образования и науки РФ о снятии ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, депутата краевого Заксобрания Андрея Колесникова с должности руководителя вуза.

Отставка Андрея Колесникова связана с достижением предельного возраста пребывания в должности. Андрей Колесников принял предложение вуза занять должность советника ректора по развитию образовательной среды.

Исполняющим обязанности ректора сейчас явлляется проректор ПГГПУ по учебной работе Константин Егоров.