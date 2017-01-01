«Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» получили мандаты во вновь созданных думах Избирательные комиссии подвели итоги выборов 29 сентября

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Фото: Константин Долгановский

29 сентября прошли выборы депутатов дум Александровского, Берёзовского и Ординского муниципальных округов.

Большую часть мандатов по итогам выборов получили представители партии «Единая Россия» — их 27. У КПРФ — 11 мест в местных парламентах, а у «Справедливой России» — три, самовыдвиженцам досталось пять мест.

В Александровском муниципальном округе девять мест взяли представители КПРФ, четыре — «Единой России», а два мандата получили кандидаты «Справедливой России».

В Берёзовском муниципальном округе большинство — за «Единой Россией», там её кандидаты победили в 11 одномандатных округах. У КПРФ и самовыдвиженцев — по два места, у «Справедливой России» — одно.

В Ординском муниципальном округе 12 мандатов — у представителей партии «Единая России», а три — у самовыдвиженцев.

В выборах приняли участие 14 294 избирателя, а явка составила 29,68% — выше на один процент, чем в единый день голосования 8 сентября.

Отметим, что за выборами следили 76 наблюдателей от Общественной палаты Пермского края на 66 избирательных участках.

Руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин отметил, что «выборы 29 сентября прошли спокойно: ни одной жалобы или обращения от граждан и общественных наблюдателей как на «горячую линию», так и в ситуационный центр общественного наблюдения за выборами не поступало».