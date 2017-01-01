В Перми на неделе ожидаются потепление и дожди

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Рабочая неделя в Перми, с 30 сентября по 4 октября, ожидается теплее, чем предыдущая. По данным Гидрометцентра РФ, с понедельника ожидается потепление, пик которого придётся на пятницу.

Если днём 30 сентября температура воздуха прогреется до +9°, то в пятницу — уже до +14°. При этом в любой день недели сохраняется высокая вероятность осадков. Ночная температура также будет выше, чем на прошлой неделе, — до +8°.