В Прикамье впервые пройдет забег под музыку Чайковского

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В Чайковском 5 октября состоится первый музыкальный трейл-забег Sound Track Trail. Все маршруты спортивного события будут сопровождаться музыкой Петра Чайковского, в том числе в современной обработке от пермских диджеев.

Организаторы подготовили пять разных маршрутов: 1 км — для юных бегунов до 12 лет, два маршрута по 5 км — для начинающих бегунов и любителей скандинавской ходьбы, 15 км — для опытных бегунов и 30 км — для продвинутых. Маршруты, в зависимости от дистанции, будут пролегать по сосновому бору или берегу водохранилища.

По данным организаторов, на забег уже зарегистрировалось более 400 человек из пяти регионов России.

Источник — пресс-служба администрации губернатора



