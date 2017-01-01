Мэрия Перми закупит сим-карты на 2,2 млн рублей

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Администрация Перми объявила аукцион на получение услуг сотовой связи для своих сотрудников в период с 2020 по 2021 годы. Исполнителя контракта определят 7 октября. Максимальная цена контракта — 2,2 млн руб.

Согласно порталу госзакупок, мэрия закупит 250 сим-карт для мобильных телефонов, а также 50 сим-карт для планшетов. Согласно техзаданию, победитель аукциона обязан предоставить сим-карты четырех тарифных планов (от 400 до 2 тыс. минут исходящих звонков, от 10 гб до 30 гб мобильного интернета).



