В Пермском крае запустили серийное производство человекоподобных роботов

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Пермская компания «Промобот» запустила серийное производство человекоподобных роботов. По словам председателя совета директоров компании Андрея Южакова, теперь каждый может заказать робота-компаньона с любой внешностью: для дома, офиса, магазина или музея. Это первый в мире робот, который не просто имитирует эмоции человека, но и может встраиваться в бизнес-процессы: быть консультантом, администратором или гидом.

Напомним, впервые разработка пермской IT-компании была представлена Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву во время его визита в Пермь. Далее в июне в рамках Петербургского международного экономического форма ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, компания «Промобот» и Правительство Пермского края подписали соглашение о совместной организации масштабного производства автономных человекоподобных роботов. Общий объём инвестиций, которые до конца года получит компания, составит 200 млн рублей. Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что масштабирование бизнеса пермской IT-компании — закономерный этап в её развитии.