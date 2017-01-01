В Добрянке пересмотрели решение по отмене ЕНВД

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Сегодня, 27 сентября, дума Добрянского городского округа рассмотрела вопрос по отмене ЕНВД.

Как стало известно «Новому компаньону», за отмену налога проголосовали 16 депутатов. Ещё семь высказалось против, и двое воздержались.

За досрочный отказ от ЕНВД Добрянский округ получит из краевого бюджета 36,3 млн руб.

Отметим, что ранее Земское собрание Добрянского района решило оставить налог. Таким образом, Добрянка стала уже четвёртым муниципалитетом после Чайковского, Осы и Сивы, где депутаты отменили ранее принятое отрицательное решение. Таким образом, с 2020 года налог отменят минимум в 39 муниципалитетах.