Хор «Млада» получил целый букет наград на международном конкурсе в Юрмале Конкуренцию пермякам составили ирландцы и «хозяева поля» — латыши

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Фото предоставлено хором "Млада"

Пермский академический хор «Млада» вернулся с IV Международного Балтийского хорового конкурса, где побывал по приглашению организатора и директора конкурса, латвийского дирижёра Яниса Озолса.

Ольга Выгузова, художественный руководитель хора «Млада»:

— Мы приняли максимальное участие во всех этапах состязаний: в концерте открытия фестиваля, в первом туре (исполнение обязательной программы со специальными требованиями), во втором туре (произвольная программа), и по итогам этого — в заключительном туре, где разыгрывались главные призы и определялись лауреаты.

«Млада» превзошла свой предыдущий результат, набрав по 100-балльной системе оценок, принятой на европейских конкурсах, 91,5 балла, и получила самое большое количество призов: диплом лауреата II степени, специальный приз за лучшее исполнение обязательного произведения и специальный приз за лучшее исполнение унисонного произведения.

Фото предоставлено хором "Млада"

Гран-при конкурса получил хоровой коллектив Mornington Singers из Ирландии, третье место было отдано хору Jasmīnas koris из Латвии.

Выступление на Балтийском конкурсе — начало насыщенного юбилейного сезона «Млады», который в январе 2020 года увенчается большими сольными концертами в ДК им. А. Г. Солдатова, посвящёнными 30-летию коллектива. Кроме того, это продолжение конкурсного марафона, который начался весной 2019 года и включил в себя победные выступления «Млады» на хоровых состязаниях в Санкт-Петербурге, Мариборе (Словения), Белостоке (Польша) и Москве.

Фото предоставлено хором "Млада"

Члены международного жюри Балтийского конкурса в своих отзывах о пермском хоре пользовались эпитетами только в превосходной степени. Они единодушно сошлись во мнении, что «Млада» — очень сильный, необычный коллектив со своим творческим лицом, уникальным звуком, художественным исполнением музыки в любом стиле, особой сценической выразительностью. В отзывах жюри появился даже неологизм — mladasound.

Катарина Хэнрисон, член жюри (Швеция):

— «Млада» — потрясающий хор, с удивительной точностью интонации и концентрацией, а качество звука просто невероятно! Обязательная программа была исполнена просто идеально!

Андрис Дзенитис, член жюри (Латвия):

— Очень необычный и оригинальный хор, с прекрасным репертуаром, который помог узнать много нового о музыке России, о её фольклоре.

Хавьер Бусто, председатель жюри (Испания):

— «Млада» — прекрасный и очень свободный хор с точной интонацией и высоким качеством голосов.

Конкурс в Юрмале — самый молодой в системе европейских хоровых соревнований, но он уже завоевал известность и авторитет благодаря творческой атмосфере, хорошей организации, профессиональному составу международного жюри, высокому уровню приглашённых коллективов, сложности специальных требований. В конкурсе приняли участие хоровые коллективы из семи стран, в том числе из Латвии, Эстонии, Ирландии, Турции.